Происшествия 01.04.2022 в 14:13
В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина
Возгорание произошло, предположительно, из-за неосторожности при курении
Текст: Константин Воронов
Утром 1 апреля в селе Багдарин произошел пожар в частном доме на улице Заречная. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена веранда, наблюдалось задымление в доме.
«Огнеборцам потребовалось 14 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара частично выгорел дом изнутри и веранда на общей площади 33 кв.м. В ликвидации возгорания принимали участие 6 человек и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
В ходе обследования жилища пожарные обнаружили тело 68-летнего мужчины.
«При осмотре места происшествия обнаружено загорание кровати, сквозной прогар в полу, а так же пепельница возле очага возгорания. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказали спасатели.
Как отметили в МЧС, всего с начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло 22 пожара.
Фото: МЧС Бурятии
«Огнеборцам потребовалось 14 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара частично выгорел дом изнутри и веранда на общей площади 33 кв.м. В ликвидации возгорания принимали участие 6 человек и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
В ходе обследования жилища пожарные обнаружили тело 68-летнего мужчины.
«При осмотре места происшествия обнаружено загорание кровати, сквозной прогар в полу, а так же пепельница возле очага возгорания. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказали спасатели.
Как отметили в МЧС, всего с начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло 22 пожара.
Фото: МЧС Бурятии
Тегипроисшествия