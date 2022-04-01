Происшествия 01.04.2022 в 14:13

В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина

Возгорание произошло, предположительно, из-за неосторожности при курении
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина
Утром 1 апреля в селе Багдарин произошел пожар в частном доме на улице Заречная. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена веранда, наблюдалось задымление в доме.

«Огнеборцам потребовалось 14 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара частично выгорел дом изнутри и веранда на общей площади 33 кв.м. В ликвидации возгорания принимали участие 6 человек и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.

В ходе обследования жилища пожарные обнаружили тело 68-летнего мужчины.

«При осмотре места происшествия обнаружено загорание кровати, сквозной прогар в полу, а так же пепельница возле очага возгорания. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказали спасатели.

Как отметили в МЧС, всего с начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло 22 пожара.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
происшествия

Все новости

Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы
01.04.2022 в 14:41
Забайкалец изобрел не имеющую аналогов ветро-солнечную электростанцию
01.04.2022 в 14:32
В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина
01.04.2022 в 14:13
Жительница Улан-Удэ попалась на мошенничестве с бассейнами
01.04.2022 в 12:32
О банковских вкладах
01.04.2022 в 11:48
Бурятии в четыре раза увеличено финансирование на тушение лесных пожаров
01.04.2022 в 11:46
Сбер и Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона
01.04.2022 в 11:29
Рудник Ирокинда проводит геологоразведку на трёх крупных жилах
01.04.2022 в 11:17
От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
01.04.2022 в 11:10
Игорь Шутенков поздравил победителя городского конкурса «Учитель года-2022»
01.04.2022 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы
Мужчина производил отжиг сухой травы, не думая о последствиях
01.04.2022 в 14:41
Жительница Улан-Удэ попалась на мошенничестве с бассейнами
Горожанка соблазняла покупателей низкой ценой на товар, которого у нее не было
01.04.2022 в 12:32
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии колеблется вокруг отметки 75
В стационарах получают 290 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
01.04.2022 в 10:40
Бурятские таможенники пресекли незаконный ввоз в РФ 40 тысяч долларов из Монголии
Незадекларированная валюта обнаружена в багаже авиапассажира авиарейса Улан-Батор-Улан-Удэ
01.04.2022 в 09:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru