В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина

Утром 1 апреля в селе Багдарин произошел пожар в частном доме на улице Заречная. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена веранда, наблюдалось задымление в доме.«Огнеборцам потребовалось 14 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара частично выгорел дом изнутри и веранда на общей площади 33 кв.м. В ликвидации возгорания принимали участие 6 человек и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.В ходе обследования жилища пожарные обнаружили тело 68-летнего мужчины.«При осмотре места происшествия обнаружено загорание кровати, сквозной прогар в полу, а так же пепельница возле очага возгорания. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказали спасатели.Как отметили в МЧС, всего с начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло 22 пожара.Фото: МЧС Бурятии