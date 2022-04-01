Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы

30 марта в СНТ «Победа» Заиграевского района произошло загорание сухой травы на площади около 200 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Бурятии, пожарные за 10 минут ликвидировали возгорание. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Вскоре виновник пожара был задержан. Местный житель пояснил, что производил отжиг сухой травы, не думая о последствиях. В настоящее время в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа составил 2000 рублей.Как отметили в МЧС, в случае наступления более тяжких последствий виновнику могла грозить уголовная ответственность.Всего с начала года в Бурятии к административной ответственности за аналогичные правонарушения привлечены более 20 граждан.Фото: МЧС Бурятии