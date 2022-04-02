На трассе в Бурятии водитель выехал на «встречку»

Происшествие произошло вчера около 20 часов вечера. 62-летний водитель автомобиля Лада Калина ехал со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозерска.Примерно в одном километре от села Оронгой он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В итоге его автомобиль столкнулся с другим – Тойотой Приус, за рулем которой находился водитель 1972 года рождения.В результате столкновения пострадал сам водитель Лады и 2 пассажира Тойоты – все они получили травмы разной степени тяжести.Фото: ГИБДД по РБ.