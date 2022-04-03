В Бурятии туристы попали под лавину

Вечером второго апреля в местности пик Хулугайша Тункинского района сошла лавина.

- В данной местности находилась незарегистрированная туристическая группа из Иркутска, группа состоит из двух человек (мужчина и женщина), - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате схода лавины травмы получил мужчина. К месту происшествия выехали трое спасателей. Известно, что туристы спускаются с горы самостоятельно, они находятся на связи со спасателями.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: собираясь в туристический поход необходимо сообщить об этом спасателям. Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups

Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.





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