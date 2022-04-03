Происшествия 03.04.2022 в 13:42

В Улан-Удэ на пожаре травмы получили два человека

В результате пожара сгорели автомобиль и гараж

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ на пожаре травмы получили два человека

Второго апреля в Улан-Удэ в одном из гаражей в Улан-Удэ произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

В результате пожара изнутри выгорел гараж на площади 15 кв.м, в гараже сгорел автомобиль.

В результате пожара травмированы два человека. Пострадавшие госпитализированы в БСМП.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

К тушению пожара привлекалось восемь человек и две единицы техники.

Всего с начала года на территории республики на пожарах травмировано 27 человек.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- опасно курить в кровати, так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты.

В случае пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «101» или «112».


Фото: ГУ МЧС по РБ

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