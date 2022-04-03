Происшествия 03.04.2022 в 13:57

Спасатели в Бурятии вытащили мужчину из искореженного автомобиля

ДТП произошло на трассе Улан-Удэ - Кяхта

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Текст: Лариса Ситник
Спасатели в Бурятии вытащили мужчину из искореженного автомобиля

Первого апреля вблизи села Оронгой Иволгинского района на трассе Улан-Удэ – Кяхта произошло ДТП с участием двух автомобилей.

- В результате столкновения водителя Вольво зажало. К деблокировке пострадавшего были привлечены спасатели БРПСС и пожарные 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ. Они при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали работником скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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