Происшествия 03.04.2022 в 13:57
Спасатели в Бурятии вытащили мужчину из искореженного автомобиля
ДТП произошло на трассе Улан-Удэ - Кяхта
Текст: Лариса Ситник
Первого апреля вблизи села Оронгой Иволгинского района на трассе Улан-Удэ – Кяхта произошло ДТП с участием двух автомобилей.
- В результате столкновения водителя Вольво зажало. К деблокировке пострадавшего были привлечены спасатели БРПСС и пожарные 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ. Они при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали работником скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: республиканское агентство ГО и ЧС