Спасатели в Бурятии вытащили мужчину из искореженного автомобиля

Первого апреля вблизи села Оронгой Иволгинского района на трассе Улан-Удэ – Кяхта произошло ДТП с участием двух автомобилей.

- В результате столкновения водителя Вольво зажало. К деблокировке пострадавшего были привлечены спасатели БРПСС и пожарные 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ. Они при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали работником скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Фото: республиканское агентство ГО и ЧС