Происшествия 03.04.2022 в 14:51

В Бурятии мужчина убил собутыльника за разговоры о тюремном прошлом

Трагедия произошла в улусе Алан Хоринского района

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии мужчина убил собутыльника за разговоры о тюремном прошлом

2 апреля 2022 года в одном из домов в улусе Алан было обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки.

По данным следствия, обвиняемый проживал в улусе Алан. 30 марта к нему в гости из соседнего села Хоринск приехал знакомый помочь по хозяйству. Два дня они заготавливали дрова, а в промежутках между работой выпивали.

В ночь на второе апреля во время застолья мужчины поссорились из-за разговоров о тюремном прошлом. Хозяин дома схватил кухонный нож и нанес им два удара гостю в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый сходил к соседу, попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний приятель покойного.

Хоринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.


Фото: "Номер один"

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