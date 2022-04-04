В район Бурятии срочно выехали на поиски 8-летней девочки

«Срочная заявка на поиск Ивановой Дари поступила в отряд в 23:29. К работе по поиску оперативно подключилась команда опытных специалистов: региональные координатор, инфорги, старший на месте, старшие поисковых групп. Инфогруппа усилена федеральными инфоргами - поиск стартовал с работы детского прозвонщика. В течение первого часа на место поиска выдвинулись шесть экипажей в составе 12 человек», - рассказали в "Лиза Алерт".



Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщают, что накануне в Тарбагатайском районе, в селе Верхний Саянтуй пропала 8-летняя девочка. С 3 апреля 2022 года её местонахождение неизвестно.Приметы: рост 108 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.Одежда: синяя безрукавка с белыми цветочками, тёмно-синяя толстовка, синие спортивные брюки, фиолетовые колготки, коричневые валенки на резиновой подошве.Работа по поиску сейчас проводится совместно с сотрудниками полиции и местными жителями.Добровольцы прочёсывают местность в непосредственной близости от села, расклеивают ориентировки в зоне поиска, патрулируют улицы, осматривают заброшенные строения и жилые постройки.Дополнительно к работе на месте распространяются ориентировки в социальных сетях, работает "группа репостов".Как отмечают волонтеры, необходима помощь добровольцев.фото: Лиза Алерт