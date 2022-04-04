Происшествия 04.04.2022 в 03:13
В район Бурятии срочно выехали на поиски 8-летней девочки
В Тарбагатайский район экстренно выдвинулись волонтеры с полицией, к поискам подключились местные жители
Текст: Евгения Гармаева
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщают, что накануне в Тарбагатайском районе, в селе Верхний Саянтуй пропала 8-летняя девочка. С 3 апреля 2022 года её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 108 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Одежда: синяя безрукавка с белыми цветочками, тёмно-синяя толстовка, синие спортивные брюки, фиолетовые колготки, коричневые валенки на резиновой подошве.
Работа по поиску сейчас проводится совместно с сотрудниками полиции и местными жителями.
Добровольцы прочёсывают местность в непосредственной близости от села, расклеивают ориентировки в зоне поиска, патрулируют улицы, осматривают заброшенные строения и жилые постройки.
Дополнительно к работе на месте распространяются ориентировки в социальных сетях, работает "группа репостов".
Как отмечают волонтеры, необходима помощь добровольцев.
фото: Лиза Алерт
Приметы: рост 108 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Одежда: синяя безрукавка с белыми цветочками, тёмно-синяя толстовка, синие спортивные брюки, фиолетовые колготки, коричневые валенки на резиновой подошве.
«Срочная заявка на поиск Ивановой Дари поступила в отряд в 23:29. К работе по поиску оперативно подключилась команда опытных специалистов: региональные координатор, инфорги, старший на месте, старшие поисковых групп. Инфогруппа усилена федеральными инфоргами - поиск стартовал с работы детского прозвонщика. В течение первого часа на место поиска выдвинулись шесть экипажей в составе 12 человек», -рассказали в "Лиза Алерт".
Работа по поиску сейчас проводится совместно с сотрудниками полиции и местными жителями.
Добровольцы прочёсывают местность в непосредственной близости от села, расклеивают ориентировки в зоне поиска, патрулируют улицы, осматривают заброшенные строения и жилые постройки.
Дополнительно к работе на месте распространяются ориентировки в социальных сетях, работает "группа репостов".
Как отмечают волонтеры, необходима помощь добровольцев.
фото: Лиза Алерт