Происшествия 04.04.2022 в 03:13

В район Бурятии срочно выехали на поиски 8-летней девочки

В Тарбагатайский район экстренно выдвинулись волонтеры с полицией, к поискам подключились местные жители
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Текст: Евгения Гармаева
В район Бурятии срочно выехали на поиски 8-летней девочки
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщают, что накануне в Тарбагатайском районе, в селе Верхний Саянтуй пропала 8-летняя девочка. С 3 апреля 2022 года её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 108 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: синяя безрукавка с белыми цветочками, тёмно-синяя толстовка, синие спортивные брюки, фиолетовые колготки, коричневые валенки на резиновой подошве.

«Срочная заявка на поиск Ивановой Дари поступила в отряд в 23:29. К работе по поиску оперативно подключилась команда опытных специалистов: региональные координатор, инфорги, старший на месте, старшие поисковых групп. Инфогруппа усилена федеральными инфоргами - поиск стартовал с работы детского прозвонщика. В течение первого часа на место поиска выдвинулись шесть экипажей в составе 12 человек», -

рассказали в "Лиза Алерт".





Работа по поиску сейчас проводится совместно с сотрудниками полиции и местными жителями. 
Добровольцы прочёсывают местность в непосредственной близости от села, расклеивают ориентировки в зоне поиска, патрулируют улицы, осматривают заброшенные строения и жилые постройки.

Дополнительно к работе на месте  распространяются ориентировки в социальных сетях, работает "группа репостов".

Как отмечают волонтеры, необходима помощь добровольцев. 


фото: Лиза Алерт
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