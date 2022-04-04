На трассе в Бурятии разбился автомобиль с подростками

Крупное ДТП произошло около полуночи 3 апреля в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имеющий прав, ехал со стороны Максимихи в направлении Усть-Баргузина. Примерно в километре от поселка он не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и перевернулся.«В результате аварии водитель от полученных травм скончался в больнице. 18-летняя пассажирка и 3 подростка 2007, 2006 и 2005 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии