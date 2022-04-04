Происшествия 04.04.2022 в 09:06
В Бурятии пьющий водитель удивился, когда его посадили
Мужчина пытался обжаловать приговор, но у него ничего не вышло
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Селенгинска, обвиняемого в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2020 году мужчина был трижды судим за управление транспортом в состоянии опьянения. В ноябре 2021 года он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Кабанский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4,5 года.
Мужчина с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор.
«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Бурятии в соответствии с позицией государственного обвинителя приговор оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного – без удовлетворения», - сообщили об итогах рассмотрения дела в прокуратуре.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2020 году мужчина был трижды судим за управление транспортом в состоянии опьянения. В ноябре 2021 года он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Кабанский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4,5 года.
Мужчина с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор.
«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Бурятии в соответствии с позицией государственного обвинителя приговор оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного – без удовлетворения», - сообщили об итогах рассмотрения дела в прокуратуре.
Фото: pixabay.com
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