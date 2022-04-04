В Бурятии пьющий водитель удивился, когда его посадили

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Селенгинска, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2020 году мужчина был трижды судим за управление транспортом в состоянии опьянения. В ноябре 2021 года он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.Кабанский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4,5 года.Мужчина с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор.«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Бурятии в соответствии с позицией государственного обвинителя приговор оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного – без удовлетворения», - сообщили об итогах рассмотрения дела в прокуратуре.Фото: pixabay.com