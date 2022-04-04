Происшествия 04.04.2022 в 09:26

В Бурятии нашли пропавшую девочку

Она жива, с ней все в порядке
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашли пропавшую девочку
В Бурятии найдена 8-летняя девочка, пропавшая вчерав селе Верхний Саянтуй.

«Девочка обнаружена местным жителем на территории его участка», - сообщают участники поисковых работ.

Напомним, в поисках девочки участвовали добровольцы отряда «Лиза Алерт», полицейские и местные жители. Они прочёсывали местность в непосредственной близости от села, расклеивали ориентировки, осматривали заброшенные строения и жилые постройки.

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