Происшествия 04.04.2022 в 09:52
Две женщины погибли в ДТП в Бурятии
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся
Текст: Константин Воронов
Крупное ДТП произошло сегодня утром на 76 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 28-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя со стороны Гусиноозерска в направлении Улан-Удэ, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.
В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля от полученных травм скончались на месте.
Напомним, еще одно крупное ДТП произошло вчера около полуночи в Баргузинском районе. Там 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался в больнице. 18-летняя пассажирка и 3 подростка 2007, 2006 и 2005 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля от полученных травм скончались на месте.
Напомним, еще одно крупное ДТП произошло вчера около полуночи в Баргузинском районе. Там 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался в больнице. 18-летняя пассажирка и 3 подростка 2007, 2006 и 2005 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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