Происшествия 04.04.2022 в 11:47

В Улан-Удэ на выходные водители сбили два уличных столба

Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к их замене
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на выходные водители сбили два уличных столба
За прошедшие выходные в ходе плановых объездов сотрудники МБУ «Горсвет» обнаружили две сбитые опоры наружного освещения. Первую опору сбили в субботу на улице Геологическая, напротив школы №20. На следующий день была обнаружена ещё одна сбитая опора на улице Павлова 38. Обе опоры демонтировали.

«Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к работам по замене опор. На восстановление опоры уличного освещения в среднем уходит от 3 до 8 часов, в зависимости от степени сложности повреждения. Немаловажную роль в восстановительных работах играет состояние грунта и месторасположение опоры», - сообщили в муниципальном учреждении.


Всего с начала года в столице Бурятии сбито уже 7 опор наружного освещения.

Фото: «Горсвет»
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