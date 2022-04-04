В Улан-Удэ на выходные водители сбили два уличных столба

«Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к работам по замене опор. На восстановление опоры уличного освещения в среднем уходит от 3 до 8 часов, в зависимости от степени сложности повреждения. Немаловажную роль в восстановительных работах играет состояние грунта и месторасположение опоры», - сообщили в муниципальном учреждении.







За прошедшие выходные в ходе плановых объездов сотрудники МБУ «Горсвет» обнаружили две сбитые опоры наружного освещения. Первую опору сбили в субботу на улице Геологическая, напротив школы №20. На следующий день была обнаружена ещё одна сбитая опора на улице Павлова 38. Обе опоры демонтировали.Всего с начала года в столице Бурятии сбито уже 7 опор наружного освещения.Фото: «Горсвет»