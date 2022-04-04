Происшествия 04.04.2022 в 12:54

Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование ДТП с подростками

В ее ходе проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование ДТП с подростками
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту крупного ДТП, случившегося в Баргузинском районе. Напомним, вчера около полуночи на дороге между Максимихой и Усть-Баргузином перевернулся автомобиль ВАЗ. 19-летний водитель машины, не имеющий прав, от полученных травм скончался в больнице. Также травмы различной степени тяжести получили 18-летняя девушка и 3 подростка, находившиеся в автомобиле.

«В ходе надзорных мероприятий будут проверены условия жизни и воспитания детей, дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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