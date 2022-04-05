В Бурятии разбойники жестоко избили 83-летнюю пенсионерку и ее дочь

Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жителей Баунтовского района. Они обвинялись в разбое, совершенном с применением насилия.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года обвиняемые, зная о том, что в поселке Маловский престарелая женщина и ее дочь проживают одни, решили напасть на них для хищения денег. Вечером преступники в масках ворвались в дом к потерпевшим. Злоумышленники жестоко избили своих жертв, сломав пожилой женщине ребра и бедро. Угрожая ножом, преступники похитили 40 тысяч. рублей.Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com