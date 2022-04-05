В Бурятии возбудили уголовное дело на слишком активного лесоруба

Прокуратура Бурятии выявила незаконную рубку леса в окрестностях поселка Сенегинск.«Установлено, что 35-летний местный житель, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, умышленно произвел рубку неклейменых деревьев на лесной деляне Селенгинского участкового лесничества. Мужчина неправомерно заготовил сосну и осину на землях лесного фонда в защитных лесах. Лесному фонду причинен ущерб в размере 68 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.По материалам прокурорской проверки полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Известно, что причиненный государству ущерб лесоруб уже возместил.Фото: «Номер один»