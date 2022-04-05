Происшествия 05.04.2022 в 08:40
В Бурятии возбудили уголовное дело на слишком активного лесоруба
Чтобы заработать побольше, вальщик срубил неклейменые деревья
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила незаконную рубку леса в окрестностях поселка Сенегинск.
«Установлено, что 35-летний местный житель, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, умышленно произвел рубку неклейменых деревьев на лесной деляне Селенгинского участкового лесничества. Мужчина неправомерно заготовил сосну и осину на землях лесного фонда в защитных лесах. Лесному фонду причинен ущерб в размере 68 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
По материалам прокурорской проверки полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Известно, что причиненный государству ущерб лесоруб уже возместил.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что 35-летний местный житель, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, умышленно произвел рубку неклейменых деревьев на лесной деляне Селенгинского участкового лесничества. Мужчина неправомерно заготовил сосну и осину на землях лесного фонда в защитных лесах. Лесному фонду причинен ущерб в размере 68 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
По материалам прокурорской проверки полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Известно, что причиненный государству ущерб лесоруб уже возместил.
Фото: «Номер один»
Тегинезаконная рубка