Происшествия 05.04.2022 в 08:40

В Бурятии возбудили уголовное дело на слишком активного лесоруба

Чтобы заработать побольше, вальщик срубил неклейменые деревья
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии возбудили уголовное дело на слишком активного лесоруба
Прокуратура Бурятии выявила незаконную рубку леса в окрестностях поселка Сенегинск.

«Установлено, что 35-летний местный житель, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, умышленно произвел рубку неклейменых деревьев на лесной деляне Селенгинского участкового лесничества. Мужчина неправомерно заготовил сосну и осину на землях лесного фонда в защитных лесах. Лесному фонду причинен ущерб в размере 68 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

По материалам прокурорской проверки полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Известно, что причиненный государству ущерб лесоруб уже возместил.

Фото: «Номер один»
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незаконная рубка

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