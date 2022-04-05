В Улан-Удэ доверчивый горожанин лишился телефона

В полицию Улан-Удэ с заявлением о хищении телефона обратился мужчина. Как рассказал горожанин, вечером на остановке «Саяны» к нему обратился незнакомец и попросил телефон, чтобы позвонить. Мужчина просьбу выполнил, после чего злоумышленник скрылся вместе с гаджетом стоимостью 8 тысяч рублей.Ориентировку на подозреваемого передали наружным нарядам Росгвардии. Вскоре во дворе жилого дома на ул. Павлова правоохранители заметили мужчину, схожего с приметами. В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили телефон, пароля разблокировки которого он не знал.«Задержанный, 45-летний ранее неоднократно судимый улан-удэнец, доставлен в отдел полиции. Потерпевший опознал подозреваемого и похищенное. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии