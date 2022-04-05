Происшествия 05.04.2022 в 10:12
В ДТП с двумя погибшими женщинами в Бурятии чудом выжил мужчина
Он даже не получил серьезных травм
Текст: Константин Воронов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности вчерашнего ДТП вблизи села Жаргаланта, в результате которого погибли две женщины.
Как рассказали в Госавтоинспекции, около 6-45 утра 28-летняя водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя со стороны Гусиноозерска в направлении Улан-Удэ, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии сама водитель и 39-летняя пассажирка машины от полученных травм скончались на месте. При этом в автомобиле находился еще один пассажир - 30-летний мужчина. Он серьезно не пострадал, после осмотра медики отпустили его домой.
В ГИБДД уточнили, что обе погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. А женщина, управлявшая автомобилем, была лишена водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как рассказали в Госавтоинспекции, около 6-45 утра 28-летняя водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя со стороны Гусиноозерска в направлении Улан-Удэ, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии сама водитель и 39-летняя пассажирка машины от полученных травм скончались на месте. При этом в автомобиле находился еще один пассажир - 30-летний мужчина. Он серьезно не пострадал, после осмотра медики отпустили его домой.
В ГИБДД уточнили, что обе погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. А женщина, управлявшая автомобилем, была лишена водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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