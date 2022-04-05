В Бурятии водитель без прав устроил крупное ДТП

ДТП произошло вечером 4 апреля в Мухоршибирском районе Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, в километре от села Никольск 22-лентий водитель автомобиля «УАЗ» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «Хонда».





В результате аварии об водителя и 30-летний пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Как отметили в Госавтоинспекции, обе машины не были зарегистрированы в ГИБДД в установленном законом порядке, а у водителей отсутствовали полисы ОСАГО. Виновник аварии не имел водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии