Происшествия 05.04.2022 в 10:24

В Бурятии водитель без прав устроил крупное ДТП

С места аварии госпитализировали трех человек
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель без прав устроил крупное ДТП
ДТП произошло вечером 4 апреля в Мухоршибирском районе Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, в километре от села Никольск 22-лентий водитель автомобиля «УАЗ» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «Хонда».


В результате аварии об водителя и 30-летний пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как отметили в Госавтоинспекции, обе машины не были зарегистрированы в ГИБДД в установленном законом порядке, а у водителей отсутствовали полисы ОСАГО. Виновник аварии не имел водительских прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
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