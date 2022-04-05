В Бурятии таксист на огромной скорости протаранил отбойник и сбежал

Как сообщили в ГИБДД, около 8.40 утра водитель такси на «Тойоте Калдине» не справился с управлением и на большой скорости врезался в дорожное ограждение. После аварии водитель скрылся.





Полиция Бурятии устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром в Иволгинском районе.Внутри автомобиля находился пьяный 20-летний пассажир, он серьезно не пострадал.Фото и видео: ГИБДД Бурятии