Происшествия 05.04.2022 в 12:29
В Бурятии таксист на огромной скорости протаранил отбойник и сбежал
Пьяный пассажир серьезно не пострадал
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром в Иволгинском районе.
Внутри автомобиля находился пьяный 20-летний пассажир, он серьезно не пострадал.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в ГИБДД, около 8.40 утра водитель такси на «Тойоте Калдине» не справился с управлением и на большой скорости врезался в дорожное ограждение. После аварии водитель скрылся.
Внутри автомобиля находился пьяный 20-летний пассажир, он серьезно не пострадал.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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