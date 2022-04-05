В Бурятии безработный уголовник на три дня почувствовал себя хозяином жизни

МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в краже 350 тысяч рублей.Как рассказали в полиции, гражданин, ранее проживавший в другом регионе, в начале года переехал в Бурятию и стал сожительствовать с женщиной из Гусиноозерска, с которой познакомился в Интернете.«5 марта, распив спиртные напитки, мужчина незаметно для хозяйки квартиры похитил принадлежащие ей 350 тысяч рублей, вырученные от продажи автомобиля. С деньгами гражданин уехал в Улан-Удэ, где на протяжении трех дней тратил их на увеселительные мероприятия, в частности, времяпрепровождение в дорогих кафе и гостиницах города. При этом, изредка отвечая на звонки гражданской супруги, он отрицал свою причастность к краже. Потерпевшая обратилась в полицию. Когда средства закончились, подозреваемый вернулся домой и признался в содеянном», - сообщили в МВД.В полиции отметили, что мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и не раз отбывал наказание в колонии. Постоянного источника дохода он не имеет.Фото: pixabay.com