Происшествия 05.04.2022 в 14:32

Прокуратура добивается «посадки» Алексея Мишенина

Приговор экс-зампреду правительства Бурятии обжалован
A- A+
Прокуратура добивается «посадки» Алексея Мишенина
В Новосибирский областной суд поступила жалоба прокуратуры на приговор бывшему директору Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), экс-зампреду правительства Бурятии Алексею Мишенину. Как рассказала «Ъ-Сибирь» помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова, гособвинение просит ужесточить наказание для бывшего топ-менеджера предприятия, получившему четыре года условно.

Напомним, в конце 2020 года сотрудники новосибирского управления ФСБ выявили хищения на НАРЗ. Следственные органы завели уголовное дело, в его основу лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов. При его выполнении, как считают силовики, были похищены около 67 млн рублей. Правоохранители задержали Алексея Мишенина, который в то время работал заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Его конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание до 10 лет). Фигурантами расследования также стали еще шесть человек.

Алексей Мишенин полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он частично возместил ущерб, перечислив заводу около 42 млн рублей. 24 февраля 2022 года суд приговорил бывшего топ-менеджера к четырем годам условно. Прокуратура же настаивала на реальном сроке.

Фото: «Номер один»
Теги
мишенин хищение

Все новости

Прокуратура добивается «посадки» Алексея Мишенина
05.04.2022 в 14:32
В Бурятии безработный уголовник на три дня почувствовал себя хозяином жизни
05.04.2022 в 14:05
Тренировочный экзамен по русскому языку проходит в Бурятии
05.04.2022 в 13:51
Мэр Улан-Удэ призвал горожан заняться оздоровительной ходьбой
05.04.2022 в 12:55
В Бурятии куры пролетают мимо горожан и дачников. И наоборот
05.04.2022 в 12:37
В Бурятии таксист на огромной скорости протаранил отбойник и сбежал
05.04.2022 в 12:29
Рудник Ирокинда объявил о старте конкурса «Добывая лучшее будущее»
05.04.2022 в 12:14
Завод из Улан-Удэ готов занять место датчан
05.04.2022 в 12:02
В Бурятии пресекли незаконный вывоз породистых собак и почтовых голубей в Монголию
05.04.2022 в 11:52
В Бурятии отжиги травы угрожают населенным пунктам
05.04.2022 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Бурятии безработный уголовник на три дня почувствовал себя хозяином жизни
Мужчина гулял и кутил на украденные у сожительницы деньги
05.04.2022 в 14:05
В Бурятии таксист на огромной скорости протаранил отбойник и сбежал
Пьяный пассажир серьезно не пострадал
05.04.2022 в 12:29
В Бурятии пресекли незаконный вывоз породистых собак и почтовых голубей в Монголию
Гости из соседней страны не оформили для экспортного груза ветеринарных документов

05.04.2022 в 11:52
В Бурятии за все время пандемии выздоровели от коронавируса 130 тыс человек
Много это или мало, судя по всему, сейчас решает сам вирус; нам остается ждать
05.04.2022 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru