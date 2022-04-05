Происшествия 05.04.2022 в 14:32
Прокуратура добивается «посадки» Алексея Мишенина
Приговор экс-зампреду правительства Бурятии обжалован
В Новосибирский областной суд поступила жалоба прокуратуры на приговор бывшему директору Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), экс-зампреду правительства Бурятии Алексею Мишенину. Как рассказала «Ъ-Сибирь» помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова, гособвинение просит ужесточить наказание для бывшего топ-менеджера предприятия, получившему четыре года условно.
Напомним, в конце 2020 года сотрудники новосибирского управления ФСБ выявили хищения на НАРЗ. Следственные органы завели уголовное дело, в его основу лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов. При его выполнении, как считают силовики, были похищены около 67 млн рублей. Правоохранители задержали Алексея Мишенина, который в то время работал заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Его конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание до 10 лет). Фигурантами расследования также стали еще шесть человек.
Алексей Мишенин полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он частично возместил ущерб, перечислив заводу около 42 млн рублей. 24 февраля 2022 года суд приговорил бывшего топ-менеджера к четырем годам условно. Прокуратура же настаивала на реальном сроке.
Фото: «Номер один»
Напомним, в конце 2020 года сотрудники новосибирского управления ФСБ выявили хищения на НАРЗ. Следственные органы завели уголовное дело, в его основу лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов. При его выполнении, как считают силовики, были похищены около 67 млн рублей. Правоохранители задержали Алексея Мишенина, который в то время работал заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Его конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание до 10 лет). Фигурантами расследования также стали еще шесть человек.
Алексей Мишенин полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он частично возместил ущерб, перечислив заводу около 42 млн рублей. 24 февраля 2022 года суд приговорил бывшего топ-менеджера к четырем годам условно. Прокуратура же настаивала на реальном сроке.
Фото: «Номер один»