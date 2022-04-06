Происшествия 06.04.2022 в 08:46

В Улан-Удэ председателя ДНТ осудили за земельные махинации

Женщина заработала на аферах с землей почти 7 млн рублей
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В Улан-Удэ председателя ДНТ осудили за земельные махинации
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней горожанки, обвиняемой в 17 эпизодах мошенничества.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, исполняя обязанности председателя правления дачного некоммерческого товарищества, женщина заключала с жителями Улан-Удэ незаконные договоры купли-продажи земельных участков.

«Подсудимая сообщала гражданам заведомо ложную информацию о том, что приобретаемые ими участки будут присоединены к территории ДНТ. После она информировала их о необходимости передачи ей вступительного взноса. С 2013 по 2017 год осужденная завладела денежными средствами 17 граждан на общую сумму 6,9 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста. Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.

Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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