В Улан-Удэ председателя ДНТ осудили за земельные махинации

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней горожанки, обвиняемой в 17 эпизодах мошенничества.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, исполняя обязанности председателя правления дачного некоммерческого товарищества, женщина заключала с жителями Улан-Удэ незаконные договоры купли-продажи земельных участков.«Подсудимая сообщала гражданам заведомо ложную информацию о том, что приобретаемые ими участки будут присоединены к территории ДНТ. После она информировала их о необходимости передачи ей вступительного взноса. С 2013 по 2017 год осужденная завладела денежными средствами 17 граждан на общую сумму 6,9 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал женщину виновной и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста. Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»