В Улан-Удэ грузовик задавил пенсионерку на глазах у детей

Трагическое ДТП произошло днем 5 апреля на ул. Жердева напротив школы №32 в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомобиля «Митсубиши Фусо» при движении задним ходом переехал 72-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП, где через несколько часов скончалась.В соцсетях горожане сообщают, что грузовик выезжал со стройки нового корпуса школы, а наезд произошел на глазах у прохожих и детей.«Очень опасный участок пешеходного и автомобильного трафика. Выезд и въезд строительной техники не регулируется. Подвоз детей так же не регулируется, пешеходные проходы стройки плохо оборудованы. Если не заметили взрослого человека, что уж говорить о ребёнке! Неужели нужна трагедия, чтобы организовали безопасное движение?», - пишут в паблике «Весь Улан-Удэ»Фото: ГИБДД Бурятии