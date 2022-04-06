Происшествия 06.04.2022 в 09:32

В Улан-Удэ грузовик задавил пенсионерку на глазах у детей

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ грузовик задавил пенсионерку на глазах у детей
Трагическое ДТП произошло днем 5 апреля на ул. Жердева напротив школы №32 в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомобиля «Митсубиши Фусо» при движении задним ходом переехал 72-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП, где через несколько часов скончалась.

В соцсетях горожане сообщают, что грузовик выезжал со стройки нового корпуса школы, а наезд произошел на глазах у прохожих и детей.

«Очень опасный участок пешеходного и автомобильного трафика. Выезд и въезд строительной техники не регулируется. Подвоз детей так же не регулируется, пешеходные проходы стройки плохо оборудованы. Если не заметили взрослого человека, что уж говорить о ребёнке! Неужели нужна трагедия, чтобы организовали безопасное движение?», - пишут в паблике «Весь Улан-Удэ»

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 6 по 12 апреля

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