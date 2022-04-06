Жительница Бурятии в третий раз отправилась в колонию за неуплату алиментов

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кабанского района, обвиняемой в неуплате алиментов.Как сообщили в прокуратуре республики, женщина, являясь матерью троих детей, в 2016 году была лишена родительских прав и обязана уплачивать алименты на их содержание.«Являясь трудоспособной, будучи привлеченной к административной ответственности, трижды осужденной за неуплату алиментов, в том числе дважды к реальному лишению свободы, после освобождения из колонии подсудимая продолжила бездействовать и не выплачивала алименты на своих детей», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»