В Бурятии пьяный водитель катал детей по селу

В селе Петропавловка Джидинского района к патрулю вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратились местные жители. Они сообщили, что в центре села возле торгового центра ездит автомобиль, водитель которого, предположительно, пьян.Росгвардейцы подъехали к месту происшествия и увидели, что от торгового центра отъезжает автомобиль, который виляет из стороны в сторону и выезжает на встречную полосу. Правоохранители заблокировали машину, ее водитель, 34-летний мужчина, был явно пьян.К удивлению росгвардейцев, сельчанин был не один – внутри автомобиля находилась его семья, в том числе двое несовершеннолетних детей.«Задержанного передали сотрудникам ДПС. В ходе освидетельствования было установлено опьянение – около 1,5 промилле. Нарушитель, местный житель, ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Был лишен водительских прав и оштрафован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии