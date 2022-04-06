Происшествия 06.04.2022 в 11:30

В Бурятии лесники обезопасили село от лесных пожаров

Специалисты создали заградительную полосу вокруг с. Топка Бичурского района с помощью контролируемых выжиганий сухой травы
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии лесники обезопасили село от лесных пожаров
пресс-служба РАЛХ
Специалисты Бичурского лесхоза и лесничества создали заградительную полосу вокруг села Топка Бичурского района с помощью контролируемых профилактических выжиганий сухой травы, сообщает пресс-служба РАЛХ.



Как отмечают лесники, в этом году травы особенно много – сказывается многоводный период прошлого года. Ширина заградительной полосы составляет от 10 до 100 метров. Такая полоса поможет предотвратить как переход огня с леса на населенный пункт, так и с населенного пункта в лесной массив.

«Жители села с содроганием вспоминают 1977 год, когда лесной пожар стремительно подступал к селу. Тогда всех жителей эвакуировали, а огонь удалось остановить всего лишь в нескольких метрах от жилых домов. Каждый год мы проводим профилактические мероприятия, чтобы не допустить трагедии, и за это время огонь ни разу не подступал»

- рассказал Сергей Мотовилов, главный лесничий Бичурского лесничества.


Помимо контролируемых профилактических выжиганий, сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества прокладывают минерализованные полосы. Осенью они проложили 170 км минполос в лесном фонде Бичурского лесничества, в том числе вблизи улуса Средний Харлун и села Дэбэн.

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