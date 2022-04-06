Житель Бурятии ударил женщину ножом в ответ на брошенную в него вилку

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Как рассказали в следственном ведомстве, днем 5 февраля 2022 года обвиняемый приехал в гости к приятелю в СНТ «Солнечный» Заиграевского района. Однако застал в доме знакомую 58-летнюю местную жительницу, которая присматривала за жилищем, пока хозяин находился на лечении в больнице. Вместе они стали употреблять спиртное.Ночью во время застолья между ними из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой женщина схватила вилку и кинула в собутыльника, но не попала. В ответ разозленный мужчина схватил нож и ударил им в плечо потерпевшей, угодив клинком в крупный кровеносный сосуд. Из раны хлынула кровь. Обвиняемый не стал обращаться за медицинской помощью, сам неумело пытался перемотать рану, после чего оставил потерпевшую и уехал домой. Через некоторое время женщина умерла от кровопотери. Ее тело утром обнаружил сын.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com