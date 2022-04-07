В Бурятии браконьер убил трех соболей и кабаргу

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, обвиняемого в незаконной охоте и незаконном хранении огнестрельного оружия.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2021 года мужчина установил в лесах Тункинского нацпарка 5 металлических капканов и 10 металлических петель для охоты на диких животных. В ловушки попали три соболя и кабарга, которые погибли. Ущерб животному миру составил 525 тысяч рублей.Кроме того, у подсудимого незаконно хранилось оружие с боеприпасами, которое изъяли сотрудники нацпарка.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Также судом рассматривается иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.Фото: «Номер один»