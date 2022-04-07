Происшествия 07.04.2022 в 08:31

В Бурятии браконьер убил трех соболей и кабаргу

Незаконная охота на животных велась в нацпарке
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии браконьер убил трех соболей и кабаргу
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, обвиняемого в незаконной охоте и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2021 года мужчина установил в лесах Тункинского нацпарка 5 металлических капканов и 10 металлических петель для охоты на диких животных. В ловушки попали три соболя и кабарга, которые погибли. Ущерб животному миру составил 525 тысяч рублей.

Кроме того, у подсудимого незаконно хранилось оружие с боеприпасами, которое изъяли сотрудники нацпарка.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Также судом рассматривается иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.

Фото: «Номер один»
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