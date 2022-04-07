Происшествия 07.04.2022 в 10:25

В Улан-Удэ автомобиль сбил студента на мопеде

Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ автомобиль сбил студента на мопеде
ДТП произошло около 6 часов вечера 6 апреля на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летняя водитель автомобиля «Тойота Порте» при повороте налево во двор не предоставила преимущества в движении ехавшему во встречном направлении мопеду «Триклер».

В результате аварии 17-летний студент, управлявший мопедом, был госпитализирован с многочисленными травмами. При этом в Госавтоинспекции отметили, что молодой человек не имел водительских прав и ранее уже задерживался за вождение в нетрезвом виде.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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