Происшествия 07.04.2022 в 10:43

Пьяный житель Бурятии прострелил себе челюсть

Мужчину спасли, а потом судили за незаконное хранение оружия
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Текст: Константин Воронов
Пьяный житель Бурятии прострелил себе челюсть
Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2009 году многодетному жителю одного из сел района после смерти отца достался самозарядный карабин конструкции Симонова и патроны к нему. При этом каких-либо разрешительных документов на оружие не было.

На протяжении 12 лет мужчина незаконно хранил карабин, и, возможно, делал бы это и дальше. Однако 17 ноября 2021 года случился инцидент, едва не стоивший владельцу оружия жизни.

«После смерти отца я решил оставить его ружье в память о нем, оно хранилось у меня в кладовой, и я не пользовался им. 17 ноября после распития спиртного я решил почистить ружье. Когда направлялся в комнату, ружье держал за ствол одной рукой, оно было направлено прикладом вниз, при этом было заряжено. Споткнулся, потерял равновесие и упал, т.к. находился в состоянии алкогольного опьянения. При падении ружье ударилось прикладом об пол, в результате произошел выстрел, от чего я потерял сознание. Выстрел произошел по неосторожности», - рассказал обвиняемый на предварительном следствии.

Пуля попала мужчине в челюсть, его срочно госпитализировали. Врачам удалось спасти сельчанину жизнь, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Карабин и патроны правоохранители изъяли.

На суде мужчина полностью признал вину. Суд учел это в качестве смягчающего обстоятельства. Также были учтены его раскаяние, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики по месту жительства, болезненное состояние здоровья обвиняемого и наличие у него несовершеннолетних детей.

В итоге суд приговорил сельчанина к 2 годам ограничения свободы. Мужчине запрещено выезжать за пределы Баунтовского района и менять место жительства без согласия специализированного надзорного органа и являться туда раз в месяц для регистрации.

Фото: «Номер один»
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