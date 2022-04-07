Происшествия 07.04.2022 в 14:10

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка

6 апреля школьник ушел из дома и не вернулся
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 14-летнего Михаила Трифонова, который днем 6 апреля ушел из дома на улице Бабушкина и не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, нос прямой.

Особые приметы: веснушки на лице.

Был одет: шапка и джинсы серого цвета, жилет серо-зеленый, кофта темно-синего цвета, кроссовки черные «Найк».

Ранее уходил.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (924) 655-02-02 или 102 (112).


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