В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 14-летнего Михаила Трифонова, который днем 6 апреля ушел из дома на улице Бабушкина и не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, нос прямой.Особые приметы: веснушки на лице.Был одет: шапка и джинсы серого цвета, жилет серо-зеленый, кофта темно-синего цвета, кроссовки черные «Найк».Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (924) 655-02-02 или 102 (112).