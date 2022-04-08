Происшествия 08.04.2022 в 08:23
В Бурятии на озере Гусиное погиб велосипедист
Личность мужчины сейчас устанавливается
Текст: Константин Воронов
7 апреля спасатели получили сообщение о том, что на озере Гусиное мужчина, ехавший на велосипеде, провалился под лед.
Как сообщили в МЧС Бурятии, спасатели оперативно прибыли на место, вытащили мужчину из воды и передали сотрудникам скорой помощи. Однако к моменту приезда в больницу пострадавший скончался. Его личность сейчас устанавливается.
Отметим, в этот же день аналогичный трагический случай произошел в Улан-Удэ. Женщину, провалившуюся под лед реки Уда в районе переулка Таежный, спасти не удалось. Ее тело нашли ниже по течению реки.
Фото: МЧС Бурятии
Как сообщили в МЧС Бурятии, спасатели оперативно прибыли на место, вытащили мужчину из воды и передали сотрудникам скорой помощи. Однако к моменту приезда в больницу пострадавший скончался. Его личность сейчас устанавливается.
Отметим, в этот же день аналогичный трагический случай произошел в Улан-Удэ. Женщину, провалившуюся под лед реки Уда в районе переулка Таежный, спасти не удалось. Ее тело нашли ниже по течению реки.
Фото: МЧС Бурятии
Тегилёд несчастный случай