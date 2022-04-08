В Бурятии сбили подростка на мопеде





Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у него не было.

ДТП произошло около 7 часов вечера на ул. Совхозная села Нижние Тальцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Интегра» при повороте налево совершила столкновение с мопедом «Альфа» под управлением 16-летнего подростка.С начала года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, не имеющих прав.Фото: ГИБДД Бурятии