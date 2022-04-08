Происшествия 08.04.2022 в 08:42
В Бурятии сбили подростка на мопеде
Пострадавший госпитализирован
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло около 7 часов вечера на ул. Совхозная села Нижние Тальцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Интегра» при повороте налево совершила столкновение с мопедом «Альфа» под управлением 16-летнего подростка.
С начала года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, не имеющих прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у него не было.
С начала года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, не имеющих прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП