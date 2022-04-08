Происшествия 08.04.2022 в 09:50

Житель Улан-Удэ разграбил арендованную квартиру

Мужчина утащил из жилища телевизор, микроволновку и водонагреватель
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ разграбил арендованную квартиру
В полицию Улан-Удэ обратилась 45-летняя горожанка с заявлением о краже имущества из ее квартиры. Ущерб составил 17 тысяч рублей. В хищении женщина заподозрила арендатора.

Как рассказала улан-удэнка, мужчина десять дней снимал посуточно ее квартиру, после чего предложил сдать ему жилье в долгосрочную аренду. Деньги за найм он пообещал перевести на карту за месяц вперед. Женщина согласилась, но в течение недели деньги так и не поступили на счет, а квартирант не отвечал на звонки. Приехав на квартиру, женщина никого там не застала. Вместе с арендатором из жилья пропали телевизор, микроволновая печь и водонагреватель.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался не работающий, ранее судимый 41-летний местный житель.

«Мужчина признался в содеянном. У него изъяты микроволновая печь и телевизор. Водонагреватель он успел сдать в скупку. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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