Житель Бурятии зарезал гостя

Вечером 6 апреля в одном из домов в селе Старая Курба произошло убийство 27-летнего молодого человека. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 35-летнего односельчанина покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 6 апреля в гости к обвиняемому пришел знакомый односельчанин, с которым они стали употреблять спиртное. Вечером собутыльники вышли на крыльцо, чтобы покурить. В этот момент обвиняемый, выражая недовольство опьянением гостя, стал прогонять его. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в которой перевес в силе оказалась не на стороне хозяина дома. Тогда он, воспользовавшись замешательством противника, забежал в помещение, схватил охотничий нож, после чего кинулся обратно и нанес клинком несколько ударов потерпевшему в грудь. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте.После этого обвиняемый разбудил брата, который находился в доме, и попросил вызвать скорую и полицию. В дальнейшем мужчина не пытался скрыться и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время сельчанину уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии