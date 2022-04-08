Происшествия 08.04.2022 в 12:16

Житель Бурятии зарезал гостя

Мужчине не понравилось, что тот слишком много выпил
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии зарезал гостя
Вечером 6 апреля в одном из домов в селе Старая Курба произошло убийство 27-летнего молодого человека. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 35-летнего односельчанина покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 6 апреля в гости к обвиняемому пришел знакомый односельчанин, с которым они стали употреблять спиртное. Вечером собутыльники вышли на крыльцо, чтобы покурить. В этот момент обвиняемый, выражая недовольство опьянением гостя, стал прогонять его. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в которой перевес в силе оказалась не на стороне хозяина дома. Тогда он, воспользовавшись замешательством противника, забежал в помещение, схватил охотничий нож, после чего кинулся обратно и нанес клинком несколько ударов потерпевшему в грудь. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте.

После этого обвиняемый разбудил брата, который находился в доме, и попросил вызвать скорую и полицию. В дальнейшем мужчина не пытался скрыться и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

В настоящее время сельчанину уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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