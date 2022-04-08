В Улан-Удэ мошенники наживаются на стариках под видом сотрудников "Энергосбыта"

«Данные услуги предлагают, а точнее навязывают, представители организации ООО «Энерготехбезопасность», имеющей юридический адрес в г. Москве. При оплате чеки не выдают. » - сообщили в пресс-службе "Энергосбыта Бурятии".

В контакт-центр «Энергосбыта Бурятии» поступают звонки от жителей г. Улан-Удэ с жалобами на мошенников. Так, неизвестные звонят в квартиры и убеждают граждан, в основном пожилого возраста, в необходимости замены проводки и приобретения приборов для стабилизации напряжения за 10 000 рублей.В республиканском МВД информацию об участивших случаях мошенничества подтвердили.Для выяснения вопросов, связанных с энергоснабжением, обращайтесь в контакт-центр ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» по телефонам: 8 (3012) 29-30-00, 8 (3012) 29-30-01, 8 (3012) 29-30-02, 8 (800) 700-45-75.