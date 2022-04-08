Житель Бурятии истыкал ножом отца своей девушки

В Иволгинском районе Бурятии произошла кровавая разборка, которая подчеркнула нелегкую ситуацию с алкоголизацией населения республики. Поздним вечером, примерно в 21:30, пьяный отец пришел навестить дочь, которая проживала отдельно со своим парнем. Войдя в дом, нетрезвый гость увидел спутника жизни дочери спящим на полу. Тот тоже был пьян.Возмутившись увиденным, отец подошел к спящему и дважды пнул его в бок. От ударов парень проснулся и поднялся. Отец девушки, осыпая его руганью, продолжил избиение. Оскорбленный молодой человек стал отбиваться.Оттолкнув агрессора, он схватил со стола кухонный нож, начал отмахиваться и вскоре смог резануть нападавшего по лицу. Но нетрезвый гость и не думал останавливался. Напротив, мужчина попытался отобрать у парня опасный предмет. Двое пьяных, борясь между собой, вывалились на веранду дома, где упали на пол. В пылу борьбы парень нанес отцу своей девушки несколько ножевых ранений. Одно из них оказалась особенно опасным, т. к. лезвие задело сердце.Увидев, что натворил, молодой человек бросил нож и попытался оказать теряющему сознание пострадавшему помощь. Он принес полотенце, чтобы попытаться остановить кровь, и сказал девушке вызвать «скорую помощь».Прибывшие врачи отвезли мужчину в больницу, его удалось спасти.В полиции молодой человек признал, что ударил мужчину ножом, и раскаялся. Потерпевший, в свою очередь, заявил, что не имеет претензий к обидчику.Правоохранительные органы, рассмотрев обстоятельства кровавой разборки, не нашли в действиях парня признаков необходимой обороны - ситуация не была смертельно опасной и безвыходной, чтобы бить ножом. Не было отмечено и состояния аффекта – внезапно возникшего сильного душевного волнения. В итоге его обвинили по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Рассмотрев дело, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Хоть подсудимый и состоял на учете в республиканском наркодиспансере, Фемида решила, что можно применить наказание без реального лишения свободы. По приговору суда парень получил 4 года условно. Кроме того, осужденного обязали прийти на консультацию к врачу-наркологу и в случае необходимости пройти лечение от алкоголизма.Фото: pixabay.com