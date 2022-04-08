В Бурятии потерялись два ребенка

Сегодня утром спасатели Бурятии получили информация о том, что в Турунтаево потерялись два ребенка 10 и 11 лет. 7 апреля они вышли из школы и ушли в неизвестном направлении.«Спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы оперативно присоединились к поиску. Дополнительно администрацией района на поиск детей задействовано 39 человек, в том числе сотрудники полиции, волонтёры, местные жители. Готовится заявка на выезд добровольцев «Лиза Алерт», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как уточнили в агентстве, днём полицейские нашли 11-летнего мальчика. Поиски второго ребёнка продолжаются.Фото: «Номер один»