Происшествия 08.04.2022 в 14:50
Многочисленные минирования в Улан-Удэ оказались ложными
В ходе осмотров взрывотехники не обнаружили предметов, представляющих угрозу безопасности граждан
Текст: Нина Павлова
Специалисты - взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели объекты, которые могли быть заминированы утром 8 апреля в Улан-Удэ. В ходе осмотров не обнаружено предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Напомним, утром 8 апреля поступили сообщения об угрозе взрыва в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов г. Улан-Удэ. Также, по данным "Номер один", "минированию" подвергся аэропорт "Байкал" и железнодорожный вокзал.
Напомним, утром 8 апреля поступили сообщения об угрозе взрыва в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов г. Улан-Удэ. Также, по данным "Номер один", "минированию" подвергся аэропорт "Байкал" и железнодорожный вокзал.
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан. »- отметили в пресс-службе ведомства.
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