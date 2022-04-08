Многочисленные минирования в Улан-Удэ оказались ложными

«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан. » - отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты - взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели объекты, которые могли быть заминированы утром 8 апреля в Улан-Удэ. В ходе осмотров не обнаружено предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.Напомним, утром 8 апреля поступили сообщения об угрозе взрыва в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов г. Улан-Удэ. Также, по данным "Номер один", "минированию" подвергся аэропорт "Байкал" и железнодорожный вокзал.