Происшествия 08.04.2022 в 17:05

В Бурятии спасатели обнаружили в квартире мертвую женщину

Одинокая пенсионерка перестала отвечать на звонки и не открывала дверь
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии спасатели обнаружили в квартире мертвую женщину
Сегодня днём спасатели выезжали на вскрытие квартиры в Гусиноозерске. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в квартире проживала 67-летняя женщина, которая перестала отвечать на телефонные звонки и не открывала дверь.

«Спасатели в присутствии сотрудника полиции проникли в жилище через окно первого этажа. Пенсионерка без признаков жизни была обнаружена внутри квартиры на полу», - сообщили в агентстве.

Фото: «Номер один»

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