В Бурятии спасатели обнаружили в квартире мертвую женщину

Сегодня днём спасатели выезжали на вскрытие квартиры в Гусиноозерске. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в квартире проживала 67-летняя женщина, которая перестала отвечать на телефонные звонки и не открывала дверь.«Спасатели в присутствии сотрудника полиции проникли в жилище через окно первого этажа. Пенсионерка без признаков жизни была обнаружена внутри квартиры на полу», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»