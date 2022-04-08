Происшествия 08.04.2022 в 17:05
В Бурятии спасатели обнаружили в квартире мертвую женщину
Одинокая пенсионерка перестала отвечать на звонки и не открывала дверь
Текст: Константин Воронов
Сегодня днём спасатели выезжали на вскрытие квартиры в Гусиноозерске. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в квартире проживала 67-летняя женщина, которая перестала отвечать на телефонные звонки и не открывала дверь.
«Спасатели в присутствии сотрудника полиции проникли в жилище через окно первого этажа. Пенсионерка без признаков жизни была обнаружена внутри квартиры на полу», - сообщили в агентстве.
Фото: «Номер один»
«Спасатели в присутствии сотрудника полиции проникли в жилище через окно первого этажа. Пенсионерка без признаков жизни была обнаружена внутри квартиры на полу», - сообщили в агентстве.
Фото: «Номер один»