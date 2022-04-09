В Бурятии на горе Мунку-Сардык погиб мужчина

Вчера днём в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык незарегистрированная туристическая группа нуждается в помощи. По информации заявителя пострадавших двое, туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться.





«На место происшествия выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы из п. Кырен в составе 5 человек и 1 ед. техники. Дополнительно к спасательным работам привлекли спасателей БРПСС из г. Улан-Удэ в составе 9 человек и 1 ед. техники», - рассказали в Республиканском агенстве ГО и ЧС.



Поздно вечером спасатели БРПСС добрались до места происшествия, ночью в 23:48, пешим порядком, начали спускать пострадавшего. В районе 05:00 утра пострадавший мужчина был передан сотрудникам скорой помощи. На данный момент турист находится в центральной районной больнице п. Кырен.





фото: pixabay.com