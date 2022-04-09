Происшествия 09.04.2022 в 13:17
Гибель рабочего в Бурятии расследует Москва
Спустя 5 лет затянувшегося дела мать погибшего лично встретилась с председателем Следкома России
Текст: Евгения Гармаева
Председатель СК России поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели мужчины в Бурятии на железной дороге.
Сообщается, что в 2017 году во время проведения работ по отсыпке железнодорожного полотна гравием сотрудник железной дороги упал с площадки в сцепку между вагонами и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Потерпевшая по уголовному делу не согласна с первоначальной версией следствия о гибели ее сына по его неосторожности.
После личного приема потерпевшей Председателем СК России в декабре 2021 года уголовное дело было передано по решению главы ведомства в центральный аппарат.
В настоящее время расследование продолжается.
фото: Следком РФ