Происшествия 09.04.2022 в 13:17

Гибель рабочего в Бурятии расследует Москва

Спустя 5 лет затянувшегося дела мать погибшего лично встретилась с председателем Следкома России
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Текст: Евгения Гармаева
Гибель рабочего в Бурятии расследует Москва

Председатель СК России поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели мужчины в Бурятии на железной дороге.

Сообщается, что в 2017 году во время проведения работ по отсыпке железнодорожного полотна гравием сотрудник железной дороги упал с площадки в сцепку между вагонами и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Потерпевшая по уголовному делу не согласна с первоначальной версией следствия о гибели ее сына по его неосторожности.

После личного приема потерпевшей Председателем СК России в декабре 2021 года уголовное дело было передано по решению главы ведомства в центральный аппарат.

В настоящее время расследование продолжается.


фото: Следком РФ

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