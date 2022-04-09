В районе Бурятии непотушенный окурок едва не спалил многоквартирный дом
Вчера в посёлке Таксимо Муйского района произошло возгорание жилого многоквартирного дома.
К ликвидации возгорания были привлечены два отделения огнеборцев ПЧ-52 14-го Муйского отряда ГПС РБ.
На момент прибытия пожарных подразделений было загорание завалинки. Благодаря своевременному прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на всё здание в целом. В результате пожара огнем повреждена завалинка на площади 1 кв. м.
Предположительной причиной пожара могла послужить неосторожность при курении.
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: нарушение правил пожарной безопасности угрожает жизни! Особое внимание необходимо уделить курению в помещении: вредная привычка несет высокую пожарную опасность.
фото: pixabay.com