В районе Бурятии непотушенный окурок едва не спалил многоквартирный дом

Вчера в посёлке Таксимо Муйского района произошло возгорание жилого многоквартирного дома.

К ликвидации возгорания были привлечены два отделения огнеборцев ПЧ-52 14-го Муйского отряда ГПС РБ.



На момент прибытия пожарных подразделений было загорание завалинки. Благодаря своевременному прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на всё здание в целом. В результате пожара огнем повреждена завалинка на площади 1 кв. м.



Предположительной причиной пожара могла послужить неосторожность при курении.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: нарушение правил пожарной безопасности угрожает жизни! Особое внимание необходимо уделить курению в помещении: вредная привычка несет высокую пожарную опасность.



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