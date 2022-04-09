Происшествия 09.04.2022 в 14:21

В Бурятии за сутки потушили 12 пожаров

Главная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за сутки потушили 12 пожаров
За прошедшие сутки 08 апреля 2022 года произошло 12 возгораний сухой травы, в городе Улан-Удэ, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах.

- К ликвидации возгораний были привлечены огнеборцы Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной команды и лесхоза. Благодаря своевременному раегированию и прибытию огнеборцев удалось предотвратить распроспространение огня на населенные пункты и лесной массив, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожаров все возгорания ликвидированы, общая площадь пройденная пожарами составила 18,8 га. Причинами возгораний послужил человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Республики Бурятия очистить свои участки и территории, прилегающие к ним от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности, и не допускать выжигания сухой травы.


фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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