В Бурятии за сутки потушили 12 пожаров

За прошедшие сутки 08 апреля 2022 года произошло 12 возгораний сухой травы, в городе Улан-Удэ, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах.- К ликвидации возгораний были привлечены огнеборцы Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной команды и лесхоза. Благодаря своевременному раегированию и прибытию огнеборцев удалось предотвратить распроспространение огня на населенные пункты и лесной массив, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожаров все возгорания ликвидированы, общая площадь пройденная пожарами составила 18,8 га. Причинами возгораний послужил человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Республики Бурятия очистить свои участки и территории, прилегающие к ним от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности, и не допускать выжигания сухой травы.фото: pixabay.com