Иркутянин спустя 11 лет признался в хладнокровном убийстве жены

МВД по Иркутской области сообщает, что в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Черемхово, который обвиняется в убийстве 11-летней давности.

- Установлено, летом 2010 года мужчина на почве ревности задушил свою 33-летнюю сожительницу. Через несколько дней с целью сокрытия следов преступления злоумышленник вынес тело погибшей из квартиры, пронеся его на руках более 1 километра. Затем раздел погибшую и спрятал под кусты на территории парковой зоны вблизи городской больницы, сымитировав изнасилование. На следующий день мужчина заявил об исчезновении женщины.

Тогда не удалось раскрыть преступление, подозреваемый сразу уехал из города и обустроился в другом районе. – рассказали иркутские следователи.



В феврале сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями СК, при участии сотрудников СОБР Управления Росгвардии он был задержан по месту проживания в поселке Бирюсинск Тайшетского района. На допросе он дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





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