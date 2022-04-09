Происшествия 09.04.2022 в 16:40
В Бурятии пропала без вести жительница Заиграевского района
Целую неделю местонахождение 58-летней женщины неизвестно
Текст: Евгения Гармаева
Бурятское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщает о без вести пропавшей жительнице Заиграевского района, села Онохой Людмиле Шмиригиловой (Рыбичевой).
Сельчанке 58 лет, и уже с 30 марта ее местонахождение неизвестно.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: чёрные
Была одета: чёрно-белое в клетку пальто, синие джинсы, чёрные ботинки, розовая со стразами шапка.
С собой: красная сумка.
фото: Лиза Алерт в Республике Бурятия