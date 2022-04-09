В Бурятии пропала без вести жительница Заиграевского района

Бурятское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщает о без вести пропавшей жительнице Заиграевского района, села Онохой Людмиле Шмиригиловой (Рыбичевой).



Сельчанке 58 лет, и уже с 30 марта ее местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост: 162 смТелосложение: нормальноеЦвет глаз: кариеВолосы: чёрныеБыла одета: чёрно-белое в клетку пальто, синие джинсы, чёрные ботинки, розовая со стразами шапка.С собой: красная сумка.фото: Лиза Алерт в Республике Бурятия