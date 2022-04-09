Происшествия 09.04.2022 в 18:50

Улан-Удэ «отметил» первый дождь затопленными улицами и протекшими крышами

Горожане делятся в местных пабликах последствиями непогоды
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ «отметил» первый дождь затопленными улицами и протекшими крышами

Сегодня в Бурятии разыгралась непогода - с утра жители столкнулись как с дождем, так и со снегом. При этом, под удар попали объекты инфраструктуры города. Так, пишет подписчик паблика «Аноним 03».

- Вот и косяки новой дороги возле АЗС. Слива воды нет. Зато каждому, кто идет по тротуару, "грязевой душ" в подарок. – иронизирует горожанин.

К посту приложено соответствующее фото, на котором видно, что вся дорога залита водой.


- Ха-ха. Это ещё нормального дождя не было, - комментирует читатель.

- Тротуар тоже, бордюры торчат, воде некуда стекать. И сама дорога - нет ливневой канализации. Хотя бы в резервуар рядом могли воткнуть, а там уже откачивать, - пишет улан-удэнец.

В паблике «Весь Улан-Удэ. Новости твоего города» опубликовали видеоролик, снятый изнутри местного торгового центра. На кадрах видно, что с потолка офисов ручьем бежит вода. 

-  Просто идет дождь, прямо с этих плит. Ручьем вода бежит, что творится – жесть! – комментирует автор ролика.



Другой видеоролик, снятый с авторегистратора, опубликовала водитель-очевидец. На кадрах запечатлено, как на перевале Пыхта в Бурятии, по словам водителя, автобусы из-за снега не могут взобраться в гору.

 
- Наши автобусы не могут подняться, люди идут вверх. На перевале "Пыхта", - комментирует женщина за кадром.

Отметим, расслабляться не стоит. Как сообщают в Бурятском гидрометцентре, завтра 10 апреля 2022 года по республике также будет пасмурная погода. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днем по юго-западу, югу и северу до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днем +5,+10, местами -1,+4. 



фото: Аноним 03



Теги
дожди потоп снег

Все новости

Улан-Удэ «отметил» первый дождь затопленными улицами и протекшими крышами
09.04.2022 в 18:50
В Иркутске директора фирмы обвиняют в хищении 235 тысяч рублей из бюджета
09.04.2022 в 17:56
В Бурятии пропала без вести жительница Заиграевского района
09.04.2022 в 16:40
В Забайкалье отважный пес Фрай раскрыл преступление
09.04.2022 в 16:00
В Бурятии ушел из жизни педагог и известный деятель культуры
09.04.2022 в 15:26
Иркутянин спустя 11 лет признался в хладнокровном убийстве жены
09.04.2022 в 15:05
В центре Улан-Удэ повстречали ондатру
09.04.2022 в 14:41
В Бурятии за сутки потушили 12 пожаров
09.04.2022 в 14:21
В районе Бурятии непотушенный окурок едва не спалил многоквартирный дом
09.04.2022 в 14:14
В Бурятию продолжит летать авиакомпания «Аврора»
09.04.2022 в 14:03
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
В Иркутске директора фирмы обвиняют в хищении 235 тысяч рублей из бюджета
Организация обманным путем получила деньги за услуги, которые не оказывала
09.04.2022 в 17:56
В Бурятии пропала без вести жительница Заиграевского района
Целую неделю местонахождение 58-летней женщины неизвестно
09.04.2022 в 16:40
Иркутянин спустя 11 лет признался в хладнокровном убийстве жены
Мужчина раздел и бросил труп супруги в парке, сымитировав изнасилование
09.04.2022 в 15:05
В Бурятии за сутки потушили 12 пожаров
Главная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем
09.04.2022 в 14:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru