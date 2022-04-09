Улан-Удэ «отметил» первый дождь затопленными улицами и протекшими крышами

Сегодня в Бурятии разыгралась непогода - с утра жители столкнулись как с дождем, так и со снегом. При этом, под удар попали объекты инфраструктуры города. Так, пишет подписчик паблика «Аноним 03».

- Вот и косяки новой дороги возле АЗС. Слива воды нет. Зато каждому, кто идет по тротуару, "грязевой душ" в подарок. – иронизирует горожанин.

К посту приложено соответствующее фото, на котором видно, что вся дорога залита водой.







- Ха-ха. Это ещё нормального дождя не было, - комментирует читатель.

- Тротуар тоже, бордюры торчат, воде некуда стекать. И сама дорога - нет ливневой канализации. Хотя бы в резервуар рядом могли воткнуть, а там уже откачивать, - пишет улан-удэнец.

В паблике «Весь Улан-Удэ. Новости твоего города» опубликовали видеоролик, снятый изнутри местного торгового центра. На кадрах видно, что с потолка офисов ручьем бежит вода.



- Просто идет дождь, прямо с этих плит. Ручьем вода бежит, что творится – жесть! – комментирует автор ролика.









Другой видеоролик, снятый с авторегистратора, опубликовала водитель-очевидец. На кадрах запечатлено, как на перевале Пыхта в Бурятии, по словам водителя, автобусы из-за снега не могут взобраться в гору.



- Наши автобусы не могут подняться, люди идут вверх. На перевале "Пыхта", - комментирует женщина за кадром.

Отметим, расслабляться не стоит. Как сообщают в Бурятском гидрометцентре, завтра 10 апреля 2022 года по республике также будет пасмурная погода. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днем по юго-западу, югу и северу до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днем +5,+10, местами -1,+4.







фото: Аноним 03