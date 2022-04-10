Происшествия 10.04.2022 в 11:29
В Бурятии школьник на мопеде столкнулся с «Жигулями»
15-летний подросток хоть и был в шлеме, но получил травмы различной степени тяжести
Текст: Номер один
Вчера в Селенгинском районе произошло ДТП с участием 15-летнего школьника. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства.
- По предварительным данным вчера около 5 часов вечера в селе Тохой несовершеннолетний водитель мопеда "Альфа", не имеющий прав управления транспортным средством, следовал по ул. Пионерской, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21043" под управлением водителя 1967 года рождения, - сообщают в управлении ГИБДД по РБ.
В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы различной степени тяжести. Мальчик был в мотошлеме.
Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототехникой своих детей, не имеющих прав управления транспортом. За текущую неделю это уже третье ДТП с участием водителей-подростков, управлявших мототранспортом без соответствующих прав.
Фото: УГИБДД по Бурятии
- По предварительным данным вчера около 5 часов вечера в селе Тохой несовершеннолетний водитель мопеда "Альфа", не имеющий прав управления транспортным средством, следовал по ул. Пионерской, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21043" под управлением водителя 1967 года рождения, - сообщают в управлении ГИБДД по РБ.
В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы различной степени тяжести. Мальчик был в мотошлеме.
Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототехникой своих детей, не имеющих прав управления транспортом. За текущую неделю это уже третье ДТП с участием водителей-подростков, управлявших мототранспортом без соответствующих прав.
Фото: УГИБДД по Бурятии
Тегипроисшествия