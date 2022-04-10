Происшествия 10.04.2022 в 11:29

В Бурятии школьник на мопеде столкнулся с «Жигулями»

15-летний подросток хоть и был в шлеме, но получил травмы различной степени тяжести  
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Текст: Номер один
В Бурятии школьник на мопеде столкнулся с «Жигулями»
Вчера в Селенгинском районе произошло ДТП с участием 15-летнего школьника. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства.

- По предварительным данным вчера около 5 часов вечера в селе Тохой несовершеннолетний водитель мопеда "Альфа", не имеющий прав управления транспортным средством,  следовал по ул.  Пионерской, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21043" под управлением водителя 1967 года рождения, - сообщают в управлении ГИБДД по РБ. 

В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы различной степени тяжести. Мальчик был в мотошлеме.

Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототехникой своих детей, не имеющих прав управления транспортом.  За текущую неделю это уже третье  ДТП с участием водителей-подростков, управлявших мототранспортом без соответствующих прав.

Фото: УГИБДД по Бурятии

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