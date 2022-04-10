В Бурятии водитель «легковушки» врезался в грузовик из-за гололедицы

Вчера утром в Кабанском районе в 1 км. от станции Мантуриха 23-летний водитель автомобиля "УАЗ" не учёл неблагоприятные метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем "Вольво Трак" с полуприцепом.В результате ДТП водитель УАЗа с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.Фото: УГИБДД.