Происшествия 10.04.2022 в 11:55
В Бурятии водитель «легковушки» врезался в грузовик из-за гололедицы
Есть пострадавшие
Текст: Номер один
Вчера утром в Кабанском районе в 1 км. от станции Мантуриха 23-летний водитель автомобиля "УАЗ" не учёл неблагоприятные метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем "Вольво Трак" с полуприцепом.
В результате ДТП водитель УАЗа с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД.
В результате ДТП водитель УАЗа с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД.
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